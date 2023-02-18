Евросоюз надеялся, что Россия не нападет, но санкции начал готовить еще в декабре 2021 года – фон дер Ляйен

По ее словам, после обнародования информации разведки, Еврокомиссия начала разрабатывать систему потенциальных мер против России, если она нападет на Украину.
"Мы надеялись, что это не произойдет, но все равно старались как можно ближе сотрудничать с США в сфере технологий и вероятных ответных мер. Таким образом, через 2-3-4 дня после вторжения нам удалось принять очень мощные пакеты санкций", – сказала фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии отметила, что была "очень тронута тем", что европейские лидеры сплотились, даже понимая, что начавшаяся война и ограничительные меры против РФ затронут интересы населения Евросоюза.
"Мы остались партнерами и остались едиными после всех кризисов, через которые мы прошли, включая энергетический кризис", – отметила она, добавив, что ЕС сохраняет решимость помогать Украине, потому что союзники борются за в том числе свои ценности и "само свое существование".
10 июня президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ сказал, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.
Комментируя заявление Байдена, Зеленский подчеркнул, что западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт. "Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента России задержали в превентивном порядке?" – отметил президент.