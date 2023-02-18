Евросоюз надеялся, что Россия не нападет, но санкции начал готовить еще в декабре 2021 года – фон дер Ляйен

По ее словам, после обнародования информации разведки, Еврокомиссия начала разрабатывать систему потенциальных мер против России, если она нападет на Украину.

"Мы надеялись, что это не произойдет, но все равно старались как можно ближе сотрудничать с США в сфере технологий и вероятных ответных мер. Таким образом, через 2-3-4 дня после вторжения нам удалось принять очень мощные пакеты санкций", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что была "очень тронута тем", что европейские лидеры сплотились, даже понимая, что начавшаяся война и ограничительные меры против РФ затронут интересы населения Евросоюза.

"Мы остались партнерами и остались едиными после всех кризисов, через которые мы прошли, включая энергетический кризис", – отметила она, добавив, что ЕС сохраняет решимость помогать Украине, потому что союзники борются за в том числе свои ценности и "само свое существование".