Премьер Финляндии о реакции ЕС на захват Крыма в 2014 году: Мы дали Путину все карты в руки

По ее словам, полномасштабного вторжения РФ не было бы, если бы Запад серьезнее воспринял захват полуострова Кремлем.

"Мы дали [президенту России Владимиру] Путину все карты в руки, чтобы он мог очень быстро завоевать полуостров. Сейчас же мы должны использовать этот опыт и больше не быть такими наивными. Я согласна с теми, кто хочет сохранить этот прекрасный мир и не тратить средства на наращивание вооружений, но к сожалению, сейчас это нереально", – сказала Марин.

Финский премьер уверена, что для сохранения миропорядка страны ЕС должны инвестировать в оборонный потенциал, чтобы также иметь в руках рычаги воздействия. И чтобы авторитарные государства, и РФ среди них, не могли воспользоваться силой и добиться своих целей, добавила она.