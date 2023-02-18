Премьер Финляндии о реакции ЕС на захват Крыма в 2014 году: Мы дали Путину все карты в руки

По ее словам, полномасштабного вторжения РФ не было бы, если бы Запад серьезнее воспринял захват полуострова Кремлем.
"Мы дали [президенту России Владимиру] Путину все карты в руки, чтобы он мог очень быстро завоевать полуостров. Сейчас же мы должны использовать этот опыт и больше не быть такими наивными. Я согласна с теми, кто хочет сохранить этот прекрасный мир и не тратить средства на наращивание вооружений, но к сожалению, сейчас это нереально", – сказала Марин.
Финский премьер уверена, что для сохранения миропорядка страны ЕС должны инвестировать в оборонный потенциал, чтобы также иметь в руках рычаги воздействия. И чтобы авторитарные государства, и РФ среди них, не могли воспользоваться силой и добиться своих целей, добавила она.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.