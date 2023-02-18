Кулеба и Столтенберг обсудили, что еще НАТО может сделать в ближайшее время для усиления помощи Украине

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Сегодня мы с Йенсом Столтенбергом обсудили, что еще НАТО может сделать в ближайшем будущем для усиления помощи Украине в области безопасности, – написал министр. – Уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки Украины и пополнения своих запасов".

Today, @JensStoltenberg and I discussed what more NATO can do in the near future to strengthen security assistance for Ukraine. I am confident that NATO allies will double efforts to increase the production of weapons and ammunition to support Ukraine and replenish their stocks. pic.twitter.com/0zKJLPl6s3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".