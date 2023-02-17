Столтенберг, Кулеба и Боррель впервые проведут трехстороннюю встречу

Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

После встречи запланировано заявление для прессы. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

Кулеба в Twitter заявил, что это будет первая встреча между Украиной, Европейским союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", – написал он.