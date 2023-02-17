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ПОЛИТИКА

Столтенберг, Кулеба и Боррель впервые проведут трехстороннюю встречу

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Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе
Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе
Фото: EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 февраля встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба НАТО.

Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

После встречи запланировано заявление для прессы. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

Кулеба в Twitter заявил, что это будет первая встреча между Украиной, Европейским союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", – написал он.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, МИД Украины, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Жозеп Боррель
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