"Это была короткая ночь". Столтенберг рассказал, как узнал о начале полномасштабной войны РФ против Украины

По словам Столтенберга, вечером 23 февраля год назад он лег спать, понимая, что через несколько часов может начаться вторжение.
Как сказал генсек НАТО, для него "это была очень короткая ночь". Столтенберг ожидал, что "на каком-то этапе, в течение нескольких часов, кто-то разбудит [его], и именно это и произошло".
О начале полномасштабной войны генсеку НАТО сообщил начальник штаба – тот позвонил Столтенбергу около 4.00.
Столтенберг говорит, что не сомневался в решимости президента России Владимира Путина действовать, поэтому не был удивлен в связи с сообщением, которое услышал в ту ночь. Как сказал генсек НАТО, жестокость войны может шокировать, но "удивляться нечему, потому что это было действительно то, что предсказывалось за несколько месяцев до вторжения".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. По оценке Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны РФ потеряла более 140 тыс. военнослужащих и тысячи единиц военной техники.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе. Согласно заявлениям украинских властей, РФ в феврале начала новую волну наступления. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.