"Это была короткая ночь". Столтенберг рассказал, как узнал о начале полномасштабной войны РФ против Украины

Столтенберг о начале полномасштабной войны РФ против Украины: Это было действительно то, что предсказывалось за несколько месяцев до вторжения Фото: ЕРА

По словам Столтенберга, вечером 23 февраля год назад он лег спать, понимая, что через несколько часов может начаться вторжение.

Как сказал генсек НАТО, для него "это была очень короткая ночь". Столтенберг ожидал, что "на каком-то этапе, в течение нескольких часов, кто-то разбудит [его], и именно это и произошло".

О начале полномасштабной войны генсеку НАТО сообщил начальник штаба – тот позвонил Столтенбергу около 4.00.

Столтенберг говорит, что не сомневался в решимости президента России Владимира Путина действовать, поэтому не был удивлен в связи с сообщением, которое услышал в ту ночь. Как сказал генсек НАТО, жестокость войны может шокировать, но "удивляться нечему, потому что это было действительно то, что предсказывалось за несколько месяцев до вторжения".