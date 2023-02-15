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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритет Альянса – победа Украины в войне

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Столтенберг: Мы работаем над тем, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО
Столтенберг: Мы работаем над тем, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО
Фото: ЕРА

Основной приоритет для НАТО сейчас – это помощь Украине для победы в войне против России. Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил 15 февраля на брифинге, который транслировался на сайте НАТО.

"Позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, союзники по Альянсу сейчас сконцентрированы на том, чтобы Украина получила оружие и боеприпасы, необходимые для очищения своей территории от российских оккупантов.

"Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу", – отметил Столтенберг.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января 2023 года заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, оружие, реформы, Йенс Столтенберг, переговоры, война России против Украины, членство
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