Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритет Альянса – победа Украины в войне

"Позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, союзники по Альянсу сейчас сконцентрированы на том, чтобы Украина получила оружие и боеприпасы, необходимые для очищения своей территории от российских оккупантов.
"Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу", – отметил Столтенберг.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января 2023 года заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.