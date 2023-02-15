Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритет Альянса – победа Украины в войне

Столтенберг: Мы работаем над тем, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО Фото: ЕРА

"Позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, союзники по Альянсу сейчас сконцентрированы на том, чтобы Украина получила оружие и боеприпасы, необходимые для очищения своей территории от российских оккупантов.

"Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу", – отметил Столтенберг.