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Специалисты по закупкам Минобороны Украины пройдут обучение в профильном агентстве НАТО – Резников

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Резников после встречи со Столтенбергом заявил о планах модернизировать украинскую систему закупок по стандартам агентства НАТО
Резников после встречи со Столтенбергом заявил о планах модернизировать украинскую систему закупок по стандартам агентства НАТО
Фото: Міністерство оборони України / Telegram

Специалисты по закупкам Минобороны Украины пройдут обучение в агентстве НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), заявил министр обороны Алексей Резников. Договоренность была достигнута во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 16 февраля пресс-служба Минобороны.

По словам Резникова, они со Столтенбергом обсудили "развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности".

"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала Минобороны на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться Минобороны, со стандартными процедурами, принятыми в НАТО",  пояснил министр.

По его словам, уже через несколько недель должно начаться обучение первой группы специалистов.

Резников добавил, что Минобороны во время рабочей встречи с представителями NSPA договорилось не только об обучении, но и о модернизации украинской системы закупок по стандартам агентства НАТО и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО.

Министр обсудил с генсеком НАТО и другие шаги имплементации стандартов Альянса, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, он рассказал, как в Украине работает система LOGFAS – одна из информационных систем логистики НАТО и стран – членов НАТО.

Контекст:

Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".

Теги: НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, вооружение, госзакупки, помощь, Алексей Резников, NSPA, логистика
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