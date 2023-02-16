Специалисты по закупкам Минобороны Украины пройдут обучение в профильном агентстве НАТО – Резников

По словам Резникова, они со Столтенбергом обсудили "развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности".
"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала Минобороны на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться Минобороны, со стандартными процедурами, принятыми в НАТО", – пояснил министр.
По его словам, уже через несколько недель должно начаться обучение первой группы специалистов.
Резников добавил, что Минобороны во время рабочей встречи с представителями NSPA договорилось не только об обучении, но и о модернизации украинской системы закупок по стандартам агентства НАТО и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО.
Министр обсудил с генсеком НАТО и другие шаги имплементации стандартов Альянса, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, он рассказал, как в Украине работает система LOGFAS – одна из информационных систем логистики НАТО и стран – членов НАТО.
Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".