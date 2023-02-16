Специалисты по закупкам Минобороны Украины пройдут обучение в профильном агентстве НАТО – Резников

Резников после встречи со Столтенбергом заявил о планах модернизировать украинскую систему закупок по стандартам агентства НАТО Фото: Міністерство оборони України / Telegram

По словам Резникова, они со Столтенбергом обсудили "развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности".

"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала Минобороны на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться Минобороны, со стандартными процедурами, принятыми в НАТО", – пояснил министр.

По его словам, уже через несколько недель должно начаться обучение первой группы специалистов.

Резников добавил, что Минобороны во время рабочей встречи с представителями NSPA договорилось не только об обучении, но и о модернизации украинской системы закупок по стандартам агентства НАТО и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО.

Министр обсудил с генсеком НАТО и другие шаги имплементации стандартов Альянса, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, он рассказал, как в Украине работает система LOGFAS – одна из информационных систем логистики НАТО и стран – членов НАТО.