"Это было решение моего президента". Резников сообщил, что остаться главой Минобороны Украины его попросил Зеленский

Об этом Резников сообщил 15 февраля, его цитирует The Guardian.
7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины.
СМИ спросили Резникова, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы.
Глава Минобороны Украины ответил утвердительно, добавив, что "это было решение моего президента".
Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов.
Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.
В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
Резников 7 февраля в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.