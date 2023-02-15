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"Это было решение моего президента". Резников сообщил, что остаться главой Минобороны Украины его попросил Зеленский

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СМИ сообщали, что Резников (на фото) на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским
СМИ сообщали, что Резников (на фото) на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова остаться на должности главы ведомства.

Об этом Резников сообщил 15 февраля, его цитирует The Guardian.

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины.

СМИ спросили Резникова, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы.

Глава Минобороны Украины ответил утвердительно, добавив, что "это было решение моего президента".

Контекст:

Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов.

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.

В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

Резников 7 февраля в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Теги: Украина, Алексей Резников, Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, скандал, президент
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