"Это было решение моего президента". Резников сообщил, что остаться главой Минобороны Украины его попросил Зеленский

СМИ сообщали, что Резников (на фото) на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским Фото: EPA

Об этом Резников сообщил 15 февраля, его цитирует The Guardian.

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников на фоне слухов о его отставке "добился встречи" с Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины.

СМИ спросили Резникова, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы.

Глава Минобороны Украины ответил утвердительно, добавив, что "это было решение моего президента".