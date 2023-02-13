"Будут новые замминистра". Резников анонсировал назначения в Минобороны Украины

Об этом Резников сообщил в Facebook.
"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы, – написал глава ведомства. – Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил".
Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
СМИ также сообщали о вероятном увольнении Резникова. 1 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет руководитель разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников "добился встречи" с президентом Владимиром Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.