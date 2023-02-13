"Будут новые замминистра". Резников анонсировал назначения в Минобороны Украины

Об этом Резников сообщил в Facebook.

"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы, – написал глава ведомства. – Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил".

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.