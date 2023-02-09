Минобороны проверит возможные злоупотребления в поставках топлива для фронта – Резников

Одно из таких направлений, по словам Резникова, – проверка качества горюче-смазочных материалов. Инспекторы проверяют всю логистическую цепочку.

"Принципиальный вопрос: установить – имеет место ошибка, злоупотребление или сознательная диверсия. В любом случае виновные должны нести ответственность. Причину установят правоохранительные органы, с которыми мы находимся в тесном взаимодействии", – написал министр.

Он также заявил, что готовит перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны и ищет кадры.

О проблемах с качеством топлива на фронте, в частности, написала 6 февраля в Facebook Диана Макарова, глава волонтерского "Фонда Дианы Макаровой".

Анализируя действия Минобороны после начала полномасштабного вторжения РФ, она отметила, что власти "собрались довольно быстро" и базовые необходимые вещи – форму, обувь, средства защиты, продукты, топливо – армия начала получать почти без задержек.

"Минус – вы это топливо видели? А мы ремонтируем после него машины с фронта. Мне эти топливные и форсунки в страшных кошмарах снятся. Известны случаи, когда после одной заправки уже отстоявшимся топливом все машины подразделения выходили из строя", – написала волонтер.