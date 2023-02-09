Минобороны проверит возможные злоупотребления в поставках топлива для фронта – Резников

Одно из таких направлений, по словам Резникова, – проверка качества горюче-смазочных материалов. Инспекторы проверяют всю логистическую цепочку.
"Принципиальный вопрос: установить – имеет место ошибка, злоупотребление или сознательная диверсия. В любом случае виновные должны нести ответственность. Причину установят правоохранительные органы, с которыми мы находимся в тесном взаимодействии", – написал министр.
Он также заявил, что готовит перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны и ищет кадры.
О проблемах с качеством топлива на фронте, в частности, написала 6 февраля в Facebook Диана Макарова, глава волонтерского "Фонда Дианы Макаровой".
Анализируя действия Минобороны после начала полномасштабного вторжения РФ, она отметила, что власти "собрались довольно быстро" и базовые необходимые вещи – форму, обувь, средства защиты, продукты, топливо – армия начала получать почти без задержек.
"Минус – вы это топливо видели? А мы ремонтируем после него машины с фронта. Мне эти топливные и форсунки в страшных кошмарах снятся. Известны случаи, когда после одной заправки уже отстоявшимся топливом все машины подразделения выходили из строя", – написала волонтер.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов. О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net.
В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников, вероятно, "добился встречи" с Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.