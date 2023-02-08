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Резников заявил, что готовит перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны и ищет кадры

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Министр рассказал о реформе общественного контроля в Минобороны
Министр рассказал о реформе общественного контроля в Минобороны
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Антикоррупционное управление Министерства обороны Украины ждет перезагрузка. Об этом глава МО Алексей Резников 8 февраля написал в Facebook.

Резников заявил, что ищет для управления кадры и предложил желающим присылать резюме. Также он объявил о разработке механизма общественного контроля в оборонном ведомстве.

"Резюме на вакантные должности в антикоррупционном управлении МОУ, а также заявки о присоединении к работе общественного антикоррупционного органа можно присылать по этому электронному адресу Dari.borovyk@gmail.com", – написал министр.

По его словам, 4 февраля он встречался с экспертами и в результате 17 из них уже откликнулись на его идею.

"10 февраля провожу первую рабочую встречу с инициативной группой. Все процессы должны быть максимально открыты. И главное – на пути к победе мы не должны потерять доверие друг к другу", –  добавил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02GhFei9e5MNkPG4DWxtTE5PSbqS8jJN1AMqPiQYyngkReoKbE3Wnp9vHU5TbrMWsEl

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов. О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным агентства, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.

В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников, вероятно, "добился встречи" с Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Теги: Украина, коррупция, Алексей Резников, Минобороны, кадры
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