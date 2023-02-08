Резников заявил, что готовит перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны и ищет кадры

Резников заявил, что ищет для управления кадры и предложил желающим присылать резюме. Также он объявил о разработке механизма общественного контроля в оборонном ведомстве.

"Резюме на вакантные должности в антикоррупционном управлении МОУ, а также заявки о присоединении к работе общественного антикоррупционного органа можно присылать по этому электронному адресу Dari.borovyk@gmail.com", – написал министр.

По его словам, 4 февраля он встречался с экспертами и в результате 17 из них уже откликнулись на его идею.

"10 февраля провожу первую рабочую встречу с инициативной группой. Все процессы должны быть максимально открыты. И главное – на пути к победе мы не должны потерять доверие друг к другу", – добавил Резников.