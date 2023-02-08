"Будет много положительных новостей". Резников анонсировал еще одну встречу с министром обороны ФРГ

Резников и Писториус встретились в Киеве сегодня. Это их вторая встреча Фото: Military Media Center / Telegram

Об этом Резников сообщил на брифинге с немецким коллегой во время его визита в Киев, его цитирует Military Media Center, работающий при Минобороны Украины.

Писториус приехал в Киев 7 февраля с неанонсированным визитом. В украинской столице он встретился с Резниковым и объявил о предоставлении Украине более 100 танков Leopard 1.

Резников назвал разговор с министром обороны ФРГ плодотворным

"Это уже наша вторая встреча после встречи в формате "Рамштайн". Вскоре будет еще одна в таком же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее, и после победы", – сказал он.

Писториус на том же брифинге сообщил, что обсудил с Резниковым варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны. Также он заверил в поддержке Украины.