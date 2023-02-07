Мир без Путина был бы лучше – министр обороны Германии

Писториус уверен в том, что Украина должна победить в войне, которую развязала Россия.
Он сказал, что это война на истощение, число жертв "безумно большое", а Украина достойна восхищения и заслуживает непоколебимой поддержки.
Вопрос о том, сможет ли Украина отвоевать Донбасс и Крым, Писториус назвал сложным, но подчеркнул, что Украина храбро сражается с РФ и главное сейчас – продолжать поддерживать Киев.
Писториус приехал в Киев 7 февраля, на 20-й день пребывания в должности. Его визит не анонсировали. В украинской столице Писториус встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил о предоставлении стране более 100 танков Leopard 1.
Также он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (в ходе переговоров речь, в частности, шла о "танковой коалиции") и с братьями Владимиром и Виталием Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)