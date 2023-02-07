Зеленский о встрече с главой минобороны ФРГ: Делаем все для чистоты нашего неба, чтобы у ВСУ были мощные танки и наша артиллерия не уступала оккупанту

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Тематика разговора очевидна. Делаем все для чистоты нашего неба, чтобы у наших воинов были мощные танки и чтобы наша артиллерия не уступала оккупанту. Я благодарю Германию и всех партнеров за соответствующую поддержку", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский в ходе встречи с Писториусом "особо отметил долгожданное решение ФРГ о поставках Украине боевых танков Leopard и предоставлении разрешения на их передачу… третьими странами", что "открывает путь к созданию международной "танковой коалиции", сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
"Недавние решения по "танковой коалиции" и инициатива от европейских друзей в сотрудничестве с нашим Министерством обороны – они действительно могут дать нам не преимущества, но паритетность на поле боя. Надо понимать, что это зависит от времени, от количества и от современности техники "танковой коалиции", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский во время беседы проинформировал Писториуса о ситуации на фронте и первоочередных оборонных потребностях Украины.
"Владимир Зеленский акцентировал, чтобы обеспечить эффективный отпор во время новой фазы российской агрессии, защитить гражданское население, украинские города и энергетические сети, необходимо, чтобы Украина как можно быстрее получила весь необходимый комплекс вооружения и военной техники. Был также рассмотрен ряд практических шагов по усилению защиты украинского неба и укреплению оборонных возможностей Украины при поддержке Германии", – резюмировали в ОПУ.
Писториус в ходе первого зарубежного визита в должности главы минобороны ФРГ провел встречу в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он объявил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5.
Ранее, 25 января, правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.