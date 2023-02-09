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ПОЛИТИКА

В 2022 году к ответственности по результатам внутренних аудитов привлечено 621 должностное лицо из ВСУ и Минобороны – Резников

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Все лица, чья вина доказана правоохранительными органами, несут и будут нести ответственность, заверил Резников
Все лица, чья вина доказана правоохранительными органами, несут и будут нести ответственность, заверил Резников
Фото: EPA

Более 600 должностных лиц Вооруженных сил Украины и Минобороны были привлечены к ответственности по результатам аудитов в 2022 году.

Об этом 9 февраля в Facebook проинформировал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"621. Именно столько должностных лиц из Вооруженных сил Украины и Министерства обороны было привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, – написал министр. – Из них – к материальной ответственности – 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица".

По словам Резникова, все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, "своевременно передавались правоохранительным органам".

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", – подчеркнул глава Минобороны Украины.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0aFCgjg4dxRdBZZe516XnnYPmDS5Fxq4ppnKnTKho7Hm7pcCzgQGbDxa5Pm5sCjosl

Накануне, 8 февраля, Резников рассказал, что Минобороны Украины проверит возможные злоупотребления при поставках топлива для фронта.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов. О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net.

В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников "добился встречи" с президентом Владимиром Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Теги: Украина, коррупция, Алексей Резников, правоохранители, Минобороны, ВСУ, аудит, нарушение
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