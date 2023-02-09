В 2022 году к ответственности по результатам внутренних аудитов привлечено 621 должностное лицо из ВСУ и Минобороны – Резников

Об этом 9 февраля в Facebook проинформировал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"621. Именно столько должностных лиц из Вооруженных сил Украины и Министерства обороны было привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, – написал министр. – Из них – к материальной ответственности – 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица".

По словам Резникова, все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, "своевременно передавались правоохранительным органам".

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Накануне, 8 февраля, Резников рассказал, что Минобороны Украины проверит возможные злоупотребления при поставках топлива для фронта.