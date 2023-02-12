Украина лишила Россию господства в Черном море – Резников

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, у России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса", – сказал министр

По его словам, подойти по суше у россиян не получилось в прошлый раз, а в настоящее время благодаря защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там у группировки врага есть возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", — отметил Резников.