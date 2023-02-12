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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина лишила Россию господства в Черном море – Резников

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Резников рассказал, смогут ли оккупанты захватить Одессу
Резников рассказал, смогут ли оккупанты захватить Одессу
Фото: EPA

О потенциальных рисках для южных регионов Украины от возможного масштабного контрнаступления России рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Одессе. Его цитируют Военно-морские силы Украины в Facebook 11 февраля.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, у России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса", – сказал министр

По его словам, подойти по суше у россиян не получилось в прошлый раз, а в настоящее время благодаря защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там у группировки врага есть возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", — отметил Резников.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02fU3SxdF266V6CENjDKDhB6tMG98vsL5d6VtC4P5d9Ytw8kbPuqShPMcWkScTzfz4l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

Теги: Одесса, Черное море, захват, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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