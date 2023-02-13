СМИ назвали возможных заместителей Резникова в Минобороны Украины

Об этом 13 февраля написала "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля.

"Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил", – отметил он в Facebook.

Шевченко работал послом в Канаде с 2015-го по 2021 год.

Дейнега – сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным "Повернись живим".

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.