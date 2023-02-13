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ПОЛИТИКА

СМИ назвали возможных заместителей Резникова в Минобороны Украины

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Резников анонсировал новые назначения в Минобороны Украины 13 февраля
Резников анонсировал новые назначения в Минобороны Украины 13 февраля
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур волонтера Виталия Дейнеги и нардепа V, VI и VII созывов, экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко на должности своих заместителей.

Об этом 13 февраля написала "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля.

"Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил", – отметил он в Facebook.

Шевченко работал послом в Канаде с 2015-го по 2021 год.                        

Дейнега – сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным "Повернись живим".

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

СМИ также сообщали о вероятном увольнении Резникова. 1 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет руководитель разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников "добился встречи" с президентом Владимиром Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Теги: Украина, дипломат Андрей Шевченко, Алексей Резников, волонтер, Минобороны, Виталий Дейнега, назначение, нардеп
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