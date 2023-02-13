Резников: К рабочей группе по созданию антикоррупционного совета при Минобороны Украины уже присоединились 13 организаций

Об этом 13 февраля в Facebook проинформировал глава оборонного ведомства Алексей Резников.

По его словам, к рабочей группе уже присоединились представители 13 организаций, в частности:

Проекта реформы оборонных закупок;

Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны;

Bihus.info;

Центра оборонных стратегий;

Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука;

ОО "Демократична сокира";

ОО "Стоп коррупции";

Центра исследования армии, конверсии и разоружения;

БО "Волонтерское движение";

ОО "Разом против корупції";

Совета общественного контроля НАБУ;

ВО "Автомайдан";

Ассоциации общественного питания.

"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно, – написал Резников. – Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю".

Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны Украины 8 февраля. Он заявил, что ищет для управления кадры, и предложил желающим присылать резюме. Также он сообщил о разработке механизма общественного контроля в оборонном ведомстве.