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Резников: К рабочей группе по созданию антикоррупционного совета при Минобороны Украины уже присоединились 13 организаций

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Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны Украины 8 февраля
Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны Украины 8 февраля
Фото: EPA

10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны Украины.

Об этом 13 февраля в Facebook проинформировал глава оборонного ведомства Алексей Резников.

По его словам, к рабочей группе уже присоединились представители 13 организаций, в частности:

  • Проекта реформы оборонных закупок;
  • Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны;
  • Bihus.info;
  • Центра оборонных стратегий;
  • Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука;
  • ОО "Демократична сокира";
  • ОО "Стоп коррупции";
  • Центра исследования армии, конверсии и разоружения;
  • БО "Волонтерское движение";
  • ОО "Разом против корупції";
  • Совета общественного контроля НАБУ;
  • ВО "Автомайдан";
  • Ассоциации общественного питания.

"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно, – написал Резников. – Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю".

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid034MpWXtx33guq9Ayzv3hSpvUeGBG1b9Md1FAnWokYhrxZxpKAn7L9uuGpLranvbQEl

Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны Украины 8 февраля. Он заявил, что ищет для управления кадры, и предложил желающим присылать резюме. Также он сообщил о разработке механизма общественного контроля в оборонном ведомстве.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

СМИ также сообщали о вероятном увольнении Резникова. 1 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет руководитель разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников "добился встречи" с президентом Владимиром Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

13 февраля он анонсировал кадровые обновления в Минобороны. "Будут новые заместители министра", – отметил Резников.

Теги: Украина, коррупция, Алексей Резников, Минобороны, встреча, заседание, обновление
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