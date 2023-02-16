Резников о поездке в Брюссель: Результаты оптимистичные. Угрозы с неба получат лучший отпор

Резников: Возвращаемся домой. Нам предстоит много дел Фото: ЕРА

"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе. Результаты оптимистичные. Угрозы с неба получат лучший отпор. Армия будет лучше обеспечена боеприпасами. Больше наших воинов получат качественную подготовку. Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Генерального штаба", – написал он.

По словам Резникова, сегодня состоялось обсуждение с партнерами практических аспектов "танковой коалиции".

Он заявил, что сделано несколько важных шагов, но не стал конкретизировать их, а также поблагодарил партнеров за помощь Украине: США и лично главу Пентагона Ллойда Остина – за лидерство в формате "Рамштайн", генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга – за последовательную поддержку на уровне Альянса.

"Благодарен украинской делегации и миссии Украины при НАТО за командную работу. Возвращаемся домой. Нам предстоит много дел. Приближаем победу непрерывно", – добавил министр.