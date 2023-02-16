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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о поездке в Брюссель: Результаты оптимистичные. Угрозы с неба получат лучший отпор

Резников: Возвращаемся домой. Нам предстоит много дел
Резников: Возвращаемся домой. Нам предстоит много дел
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 16 февраля сообщил в Facebook о завершении поездки украинской делегации в Брюссель и заявил об оптимистичных результатах этого визита.

"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе.  Результаты оптимистичные. Угрозы с неба получат лучший отпор. Армия будет лучше обеспечена боеприпасами. Больше наших воинов получат качественную подготовку. Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Генерального штаба", – написал он.

По словам Резникова, сегодня состоялось обсуждение с партнерами практических аспектов "танковой коалиции".

Он заявил, что сделано несколько важных шагов, но не стал конкретизировать их, а также поблагодарил партнеров за помощь Украине: США и лично главу Пентагона Ллойда Остина – за лидерство в формате "Рамштайн", генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга – за последовательную поддержку на уровне Альянса. 

"Благодарен украинской делегации и миссии Украины при НАТО за командную работу. Возвращаемся домой. Нам предстоит много дел. Приближаем победу непрерывно", – добавил министр. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02Qd9BVAs8x1CJFMw8Dvw5qgnacUwH85ApZmUG8McRh3QrTtXTk7DXnRkBa846VSrBl

Контекст:

14–15 февраля Резников принимал участие в переговорах в рамках работы контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Встреча в формате "Рамштайн" проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).

До встречи Резников говорил, что основными темами станут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции". По итогам переговоров Остин сказал, что объявлений на тему передачи Украине западных истребителей 14 февраля не было.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "не все о "Рамштайне" можно сообщать публично: значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Пентагон, Брюссель, Йенс Столтенберг, переговоры, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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