Во второй день встреч "Рамштайна" больше времени уделят танкам – Резников

По итогам первого рабочего дня Резников поблагодарил все страны, участвующие в формате "Рамштайн", и Североатлантический альянс за поддержку Украины.
"Завтра также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", – написал министр.
В первый день встречи участники говорили, в частности, об обучении украинских подразделений на западной технике и большей подотчетности использования в Украине оружия, предоставляемого партнерами, сообщил Резников.
Он отметил, что во встрече приняли участие представители 54 стран. "Я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – подчеркнул Резников.
Объявлений на тему передачи Украине западных истребителей 14 февраля не было, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Президент Владимир Зеленский по итогам заседания 14 февраля отметил, что "не все о "Рамштайне" можно сообщать публично: значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями".
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года. 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины проходит с 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", говорил Резников.
По словам Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.