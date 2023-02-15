Во второй день встреч "Рамштайна" больше времени уделят танкам – Резников

По итогам первого рабочего дня Резников поблагодарил все страны, участвующие в формате "Рамштайн", и Североатлантический альянс за поддержку Украины.

"Завтра также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", – написал министр.

В первый день встречи участники говорили, в частности, об обучении украинских подразделений на западной технике и большей подотчетности использования в Украине оружия, предоставляемого партнерами, сообщил Резников.

Он отметил, что во встрече приняли участие представители 54 стран. "Я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – подчеркнул Резников.

Объявлений на тему передачи Украине западных истребителей 14 февраля не было, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания 14 февраля отметил, что "не все о "Рамштайне" можно сообщать публично: значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями".