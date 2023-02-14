Столтенберг о нападении РФ на Украину: Путин совершил две стратегические ошибки

"Прошел почти год с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину и незаконную агрессивную войну, которая принесла невыразимые страдания народу Украины, нарушила мир в Европе и затронула людей во всем мире через продовольственный и энергетический кризис. Президент Путин совершил две большие стратегические ошибки. Он недооценил силу и отвагу народа Украины и ее вооруженных сил. И он недооценил единство и решимость НАТО и партнеров", – отметил генсек НАТО.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, чтобы защитить ее право на самооборону.
"И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, решив поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сегодня мы обсудим нашу постоянную поддержку, которая необходима для того, чтобы помочь Украине стать независимым суверенным государством и поддерживать международный порядок, основанный на правилах", – добавил Столтенберг.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.