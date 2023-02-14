Столтенберг о нападении РФ на Украину: Путин совершил две стратегические ошибки

"Прошел почти год с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину и незаконную агрессивную войну, которая принесла невыразимые страдания народу Украины, нарушила мир в Европе и затронула людей во всем мире через продовольственный и энергетический кризис. Президент Путин совершил две большие стратегические ошибки. Он недооценил силу и отвагу народа Украины и ее вооруженных сил. И он недооценил единство и решимость НАТО и партнеров", – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, чтобы защитить ее право на самооборону.

"И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, решив поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сегодня мы обсудим нашу постоянную поддержку, которая необходима для того, чтобы помочь Украине стать независимым суверенным государством и поддерживать международный порядок, основанный на правилах", – добавил Столтенберг.