Столтенберг не хочет продлевать мандат генсека НАТО

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", – сообщила она.
Мандат Столтенберга уже трижды продлевался, и он находится у власти почти девять лет.
В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий Столтенберга может быть вновь продлен на фоне войны России против Украины. Издание Politico писало со ссылкой на источники, что есть большая вероятность продления мандата Столтенберга.
Газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что между 30 странами существует неофициальная договоренность о продлении его контракта до апреля 2024 года. В то же время дипломаты указали, что еще одно продление может создать впечатление, что НАТО не может договориться ни с кем новым.
Йенс Столтенберг – бывший премьер-министр и экс-министр финансов Норвегии. Пост генсека НАТО он занимает с октября 2014 года.
Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он должен был возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий Столтенберга продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года.
Однако на саммите НАТО в Брюсселе в марте 2022 года Столтенберг, на которого, как сообщает TV2, "оказывалось давление" в связи с нежеланием менять руководителя Альянса в условиях нестабильности после российского нападения на Украину, согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года.
Столтенберг является вторым генеральным секретарем по продолжительности работы в истории альянса, отмечает Spiegel. Голландец Йозеф Лунс долгое время был высшим международным должностным лицом Североатлантического союза. Служил с 1971-го по 1984 год.