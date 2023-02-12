ГОРДОН
 
 
МИР

Столтенберг не хочет продлевать мандат генсека НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг больше не хочет возглавлять НАТО
Столтенберг больше не хочет возглавлять НАТО
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года. Об этом заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску, сообщает Spiegel 12 февраля.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", – сообщила она.

Мандат Столтенберга уже трижды продлевался, и он находится у власти почти девять лет.

В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий Столтенберга может быть вновь продлен на фоне войны России против Украины. Издание Politico писало со ссылкой на источники, что есть большая вероятность продления мандата Столтенберга

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что между 30 странами существует неофициальная договоренность о продлении его контракта до апреля 2024 года. В то же время дипломаты указали, что еще одно продление может создать впечатление, что НАТО не может договориться ни с кем новым.

Контекст:

Йенс Столтенберг – бывший премьер-министр и экс-министр финансов Норвегии. Пост генсека НАТО он занимает с октября 2014 года.

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он должен был возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий Столтенберга продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года. 

Однако на саммите НАТО в Брюсселе в марте 2022 года Столтенберг, на которого, как сообщает TV2, "оказывалось давление" в связи с нежеланием менять руководителя Альянса в условиях нестабильности после российского нападения на Украину, согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года.

Столтенберг является вторым генеральным секретарем по продолжительности работы в истории альянса, отмечает Spiegel. Голландец Йозеф Лунс долгое время был высшим международным должностным лицом Североатлантического союза. Служил с 1971-го по 1984 год.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, мандат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (134618)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (100109)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (85442)
4
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (72118)
5
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (52076)
6
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33103)
7
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (32769)
8
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30259)
 
 
 
 