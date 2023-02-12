Столтенберг не хочет продлевать мандат генсека НАТО

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", – сообщила она.

Мандат Столтенберга уже трижды продлевался, и он находится у власти почти девять лет.

В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий Столтенберга может быть вновь продлен на фоне войны России против Украины. Издание Politico писало со ссылкой на источники, что есть большая вероятность продления мандата Столтенберга.

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что между 30 странами существует неофициальная договоренность о продлении его контракта до апреля 2024 года. В то же время дипломаты указали, что еще одно продление может создать впечатление, что НАТО не может договориться ни с кем новым.