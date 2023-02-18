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Столтенберг: Мы должны наращивать нашу поддержку Украине. Самый большой риск – это риск, что Путин победит

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Столтенберг заявил о необходимости инвестиций в мировую оборону и сдерживание
Столтенберг заявил о необходимости инвестиций в мировую оборону и сдерживание
Фото: nato.int

Мировое сообщество должно продолжать помогать Украине в войне против России. Если РФ победит, то другие авторитарные режимы получат сигнал, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы должны продолжать и наращивать нашу поддержку Украине. [Президент РФ Владимир] Путин не планирует мира. Он планирует новую войну. Новые наступления. Нет свидетельств того, что его амбиции изменились. Он мобилизует сотни тысяч военнослужащих, приводит российскую экономику в военное состояние, обращается к другим авторитарным режимам – Ирану и КНДР – в целях получить дополнительное вооружение", – подчеркнул Столтенберг.

Поэтому, по словам генсека НАТО, мир должен дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы одержать победу как суверенное и независимое государство в Европе.

"Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может привести к эскалации. Позвольте внести ясность. Нет вариантов, не спряженных с риском, но самый большой риск – это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу в Украине, то его сигнал другим авторитарным лидерам будет состоять в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего. Это сделает мир более опасным, а нас – более уязвимыми. Поэтому поддержка Украины – это не только моральный долг, но и в наших интересах", – добавил он.

Также Столтенберг заявил о необходимости инвестиций в мировую оборону и сдерживание.

"Войны непредсказуемы и мы не знаем, когда и как закончится эта война. Но я знаю точно: даже если война закончится завтра, условия безопасности изменились надолго и возврата к прошлому нет. Кремль стремится создать иную Европу, где Россия будет контролировать своих соседей. Мы также знаем, что Пекин очень внимательно наблюдает за этим, чтобы узнать, какую цену платит Россия или какое вознаграждение она получит за свою агрессию. То, что происходит сегодня в Европе, может завтра произойти в Азии. Поэтому война в Украине демонстрирует, что безопасность носит не региональный, а глобальный, всемирный характер", – подчеркнул генсек Альянса.

Контекст:

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

17 февраля Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили, что еще НАТО может сделать в ближайшем будущем для усиления помощи Украине в области безопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, КНДР, война, Кремль, Йенс Столтенберг, агрессия, война России против Украины, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности
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