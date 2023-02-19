"Ломаем оккупанта и наносим России ощутимые потери". Зеленский рассказал, о чем говорил с военным командованием

На заседании с докладами выступили главнокомандующий Валерий Залужный, командующие направлениями, а также были доклады непосредственно с передовой.

Залужный доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент – на мобилизации, конкретной ситуации, как и что осуществляется, рассказал Зеленский.

Также он заслушал подробные доклады по каждой боевой позиции и каждому горячему направлению. В частности, по бахмутскому направлению и объединенной стратегической группировке войск "Хортица" был доклад командующего генерала Александра Сырского. По угледарскому направлению и оперативно-тактической группировке "Донецк" докладывал генерал Юрий Содоль.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", – сказал Зеленский.

На юге, в частности на одесском направлении, ситуация без изменений. Об этом доложил генерал Андрей Гнатов.

На северном направлении, в том числе в сторону Киева и по всей северной границе, ситуация полностью под контролем. Об этом доложил генерал Сергей Наев.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о процессе формирования новых бригад "Гвардии наступления". По словам Зеленского, есть очень хорошие результаты.

"Такой формат работы как на ставке, так и в информировании по управлению обороной буду поддерживать. Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем. Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение, что Украина движется к своим целям", – сказал Зеленский.