Дуда о начале российского вторжения в Украину: Ничего нельзя было сделать

"Я боюсь, что ничего нельзя было сделать. В любом случае ничего нельзя было сделать именно в тот момент, когда эта война фактически должна была начаться. Россияне накапливали военные подразделения на протяжении долгого времени. У нас была информация, что [накануне вторжения] число военных превышало 150 тыс. и медленно приближалось к 200 тыс., сосредоточенных вокруг границ Украины. Мы ожидали, что произойдет определенная форма агрессии, и мы получали сообщения, указывающие на то, что РФ собирается совершить полномасштабную агрессию, что будет попытка оккупировать всю Украину", – сказал он.

Дуда отметил, что европейские лидеры вели разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы предотвратить начало войны, но было понятно, что агрессия неизбежна.

"У всех где-то была тихая надежда, что Россия не совершит эту атаку. Но мы все очень хорошо знаем, что произошло 24 февраля", – отметил он.

Дуда также отметил, что Польша усилила защиту своей границы, так как были поводы ожидать, что РФ нападает и на Польшу.

"Мы давно видим, что российский империализм пробудился. Мы видели это уже и в Грузии в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Потом – в 2014 году, у нас не было сомнений, что это не какие-то "сепаратисты" оккупировали Донецкую и Луганскую область, мы знали, кто оккупировал Крым. Мы точно знали, что это российское вторжение в Украину, хотя и скрытое", – сказал он.