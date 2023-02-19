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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда о начале российского вторжения в Украину: Ничего нельзя было сделать

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Дуда вспомнил о начале войны в Украине
Дуда вспомнил о начале войны в Украине
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда считает, что предотвратить нападение России на Украину в феврале 2022 года было нельзя. Об этом он сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале 19 февраля.

"Я боюсь, что ничего нельзя было сделать. В любом случае ничего нельзя было сделать именно в тот момент, когда эта война фактически должна была начаться. Россияне накапливали военные подразделения на протяжении долгого времени. У нас была информация, что [накануне вторжения] число военных превышало 150 тыс. и медленно приближалось к 200 тыс., сосредоточенных вокруг границ Украины. Мы ожидали, что произойдет определенная форма агрессии, и мы получали сообщения, указывающие на то, что РФ собирается совершить полномасштабную агрессию, что будет попытка оккупировать всю Украину", – сказал он.

Дуда отметил, что европейские лидеры вели разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы предотвратить начало войны, но было понятно, что агрессия неизбежна.

"У всех где-то была тихая надежда, что Россия не совершит эту атаку. Но мы все очень хорошо знаем, что произошло 24 февраля", – отметил он.

Дуда также отметил, что Польша усилила защиту своей границы, так как были поводы ожидать, что РФ нападает и на Польшу.

"Мы давно видим, что российский империализм пробудился. Мы видели это уже и в Грузии в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Потом – в 2014 году, у нас не было сомнений, что это не какие-то "сепаратисты" оккупировали Донецкую и Луганскую область, мы знали, кто оккупировал Крым. Мы точно знали, что это российское вторжение в Украину, хотя и скрытое", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Польша, вторжение, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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