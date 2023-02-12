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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отправка F-16 Украине может стать проблемой для Польши – Дуда

Дуда прокомментировал вопрос передачи истребителей Украине
Дуда прокомментировал вопрос передачи истребителей Украине
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Об этом он сказал BBC News 12 февраля.

По словам Дуды, у Польши есть менее 50 самолетов, и их отправка создаст для страны серьезную проблему. Он также подчеркнул, что боевые самолеты, такие как F-16, "очень нуждаются в обслуживании", поэтому недостаточно просто отправить несколько самолетов.

Поскольку Польша является членом НАТО, любое решение о поставках истребителей должно быть совместным решением, а не решением какой-либо одной страны, добавил Дуда.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".

Теги: Польша, авиация, военная техника, военная помощь, самолеты, Анджей Дуда, война России против Украины, F-16
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