Отправка F-16 Украине может стать проблемой для Польши – Дуда

По словам Дуды, у Польши есть менее 50 самолетов, и их отправка создаст для страны серьезную проблему. Он также подчеркнул, что боевые самолеты, такие как F-16, "очень нуждаются в обслуживании", поэтому недостаточно просто отправить несколько самолетов.

Поскольку Польша является членом НАТО, любое решение о поставках истребителей должно быть совместным решением, а не решением какой-либо одной страны, добавил Дуда.