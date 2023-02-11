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В Бундестаге призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

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Помочь Укране самолетами первая задача Германии, считает Фабер
Помочь Укране самолетами – первая задача Германии, считает Фабер
Фото: Marcus Faber / Twitter

Немецкое правительство должно разрешить передачу Украине истребителей МиГ, которые были проданы в другие страны Европы после воссоединения Германии. Об этом депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер 9 февраля заявил в комментарии Guildhall.

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить, прежде всего, варианты обеспечения украинской армии самолетами F16 и МиГ-29 для защиты от российской агресии.

"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому, первая задача, стоящая перед Германией – дать разрешение на передачу Украине МИГ29, которые есть у других стран", — заявил он.

Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому, при принятии решения o передаче Украине МиГов, им также необходимо получить одобрение Берлина.

"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.

10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент  Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей истребителей МиГ-29 в Украину

Контекст:

27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пару тысяч ракет для МиГ-29".

25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

Теги: Германия, Польша, Словакия, авиация, военная техника, военная помощь, Бундестаг, истребители, война России против Украины, МиГ-29
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