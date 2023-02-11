В Бундестаге призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить, прежде всего, варианты обеспечения украинской армии самолетами F16 и МиГ-29 для защиты от российской агресии.

"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому, первая задача, стоящая перед Германией – дать разрешение на передачу Украине МИГ29, которые есть у других стран", — заявил он.

Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому, при принятии решения o передаче Украине МиГов, им также необходимо получить одобрение Берлина.

"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.

10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей истребителей МиГ-29 в Украину