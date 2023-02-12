Россия может выиграть войну, если Запад не отправит Украине военную технику – Дуда

На вопрос о том, могут ли россияне выиграть войну, президент Польши ответил утвердительно.

"Да, могут, если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной техники, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – заявил Дуда.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабный этап войны против Украины. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки"

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.