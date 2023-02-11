В Украину доставлена первая партия зенитных установок L-70 от Литвы – министр обороны

"В Украину уже прибыла партия отправленных Литвой зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые помогут защитить объекты критической инфраструктуры", – написал он.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.