Зеленский: Большинство территории Украины – с энергетикой, это подтверждение нашей стойкости

"Мы завершаем эту субботу без отключения электричества почти на всей территории нашего государства. Кроме части, в частности, Одесской области, где продолжается восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "большинство территории Украины – с энергетикой, большинство наших людей – с электричеством".

"Это очередное подтверждение нашей с вами стойкости, силы Украины, колоссальной работы, которая проводилась и проводится многими людьми. Всеми, кто восстанавливает и защищает энергетику. Всеми, кто работает для усиления нашей ПВО. Всеми нашими партнерами, которые помогают. И, конечно, всеми нашими воинами, которые каждый день, каждую ночь защищают Украину в составе Воздушных сил и всех наших сил обороны и безопасности", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства".

"Это очень весомый результат для Украины. Результат, которого мы добились все вместе. Мы продолжим делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий устойчивости, больше защиты от любых ударов России", – объяснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что утренние отключения 18 февраля, были превентивными и "требовались, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета".