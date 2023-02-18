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Зеленский: Большинство территории Украины – с энергетикой, это подтверждение нашей стойкости

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Зеленский анонсировал "больше защиты от любых ударов России"
Зеленский анонсировал "больше защиты от любых ударов России"
Фото: president.gov.ua

В Украине электроэнергией обеспечили почти всех потребителей, у которых были проблемы в связи с российской агрессией. Об этом в видеообращении по итогам 18 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы завершаем эту субботу без отключения электричества почти на всей территории нашего государства. Кроме части, в частности, Одесской области, где продолжается восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "большинство территории Украины – с энергетикой, большинство наших людей – с электричеством".

"Это очередное подтверждение нашей с вами стойкости, силы Украины, колоссальной работы, которая проводилась и проводится многими людьми. Всеми, кто восстанавливает и защищает энергетику. Всеми, кто работает для усиления нашей ПВО. Всеми нашими партнерами, которые помогают. И, конечно, всеми нашими воинами, которые каждый день, каждую ночь защищают Украину в составе Воздушных сил и всех наших сил обороны и безопасности", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства".

"Это очень весомый результат для Украины. Результат, которого мы добились все вместе. Мы продолжим делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий устойчивости, больше защиты от любых ударов России", – объяснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что утренние отключения 18 февраля, были превентивными и "требовались, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета".

Контекст:

С осени 2022 года Россия нанесла 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, электричество, ПВО, электроэнергия, ремонт, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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