Экстренные отключения света в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях отменяются – ДТЭК

Ограничения были введены примерно в 9.00 после сообщения о пуске российских ракет из акватории Черного моря.

В компании говорили, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Спустя почти два часа экстренные отключения были отменены, регионы вернулись к стабилизационным графикам.

В частности, Одесская область возвращается к стабилизационным графикам отключений, тогда как в некоторых районах Киева и Киевской области возможны отключения по графику из-за ремонта сетей.

Ограничения электроснабжения в Днепропетровской области не применяются.

Контекст:

Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.