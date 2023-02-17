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Шмыгаль: По всей Украине нет отключений света почти неделю, но расслабляться еще очень рано

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Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется, отметили в "Укрэнерго" 17 февраля
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется, отметили в "Укрэнерго" 17 февраля
Фото: depositphotos.com

Россия потратила миллиарды долларов на атаки по энергетической инфраструктуре Украины, но снова проигрывает – "снова не способна сломить Украину на энергетическом фронте".

Об этом 17 февраля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов… Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано. Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы. Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", – сказал глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/3351645838436798/

В "Укрэнерго" заявляли 17 февраля, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

В то же время в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры по-прежнему есть сетевые ограничения. Также в "Укрэнерго" отметили, что из-за сетевых ограничений 16 февраля потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Контекст:

Всего с начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Теги: Россия, Украина, правительство, дефицит, электроэнергия, обстрелы, ракеты, ограничения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
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