Шмыгаль: По всей Украине нет отключений света почти неделю, но расслабляться еще очень рано

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется, отметили в "Укрэнерго" 17 февраля Фото: depositphotos.com

Об этом 17 февраля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов… Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано. Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы. Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", – сказал глава Кабмина.

В "Укрэнерго" заявляли 17 февраля, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

В то же время в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры по-прежнему есть сетевые ограничения. Также в "Укрэнерго" отметили, что из-за сетевых ограничений 16 февраля потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.