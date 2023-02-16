Ситуация в энергетике останется стабильной, если не будет новых масштабных атак – "Укрэнерго"

Он отметил, что в течение нескольких последних дней практически не было отключений электроэнергии, так как не было дефицита мощности в энергосистеме, поэтому "Укрэнерго" не устанавливало лимиты потребления. В то же время в некоторых регионах, например в Одесской, Киевской, сохранялись незначительные сетевые ограничения. Это связано с разрушениями инфраструктуры, которая не может пропустить все 100% электроэнергии, необходимой для покрытия потребления. В ближайшие недели энергетики планируют устранить проблемы в энергосети, из-за которых возникают ограничения, сказал Кудрицкий.

"Основным фактором, приведшим к улучшению ситуации, является слаженная работа всех энергетиков и накопительный эффект от восстановительных работ как на подстанциях, так и на электростанциях. Мы продолжаем ремонтировать магистральные сети, помогаем коллегам делать ремонты на их объектах", – рассказал он. По его словам, удалось включить в сеть серьезные дополнительные объемы генерации.

Сыграли свою роль и внешние факторы: плюсовые температуры привели к снижению потребления, его стало легче покрыть имеющимися ресурсами.

Также помог импорт электроэнергии из стран Европы. Сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, что привело к сокращению импорта. Это хорошо, так как электроэнергия из Европы дороже украинской, отметил глава правления "Укрэнерго". Но в случае понижения температуры, роста потребления, влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен.

"То, что произошло, – это не случайность и не стечение обстоятельств, это следствие очень большой работы, которую проводили энергетики на протяжении последних недель и месяцев", – подчеркнул Кудрицкий.

В то же время ситуация еще далека от полной стабильности, отметил он. Есть риски ракетных обстрелов в будущем. Но поскольку уже завершается зима, время работает на украинскую энергосистему, сказал глава правления "Укрэнерго". Но если не будет новых масштабных разрушений, по его словам, ситуация будет оставаться стабильной.