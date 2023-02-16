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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация в энергетике останется стабильной, если не будет новых масштабных атак – "Укрэнерго"

Кудрицкий: В сеть удалось включить дополнительные объемы генерации электроэнергии
Кудрицкий: В сеть удалось включить дополнительные объемы генерации электроэнергии
Фото: mediacenter.org.ua

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась, отключений света не планируется. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге 16 февраля, который транслировал Ukrinform TV в YouTube.

Он отметил, что в течение нескольких последних дней практически не было отключений электроэнергии, так как не было дефицита мощности в энергосистеме, поэтому "Укрэнерго" не устанавливало лимиты потребления. В то же время в некоторых регионах, например в Одесской, Киевской, сохранялись незначительные сетевые ограничения. Это связано с разрушениями инфраструктуры, которая не может пропустить все 100% электроэнергии, необходимой для покрытия потребления. В ближайшие недели энергетики планируют устранить проблемы в энергосети, из-за которых возникают ограничения, сказал Кудрицкий.

"Основным фактором, приведшим к улучшению ситуации, является слаженная работа всех энергетиков и накопительный эффект от восстановительных работ как на подстанциях, так и на электростанциях. Мы продолжаем ремонтировать магистральные сети, помогаем коллегам делать ремонты на их объектах", – рассказал он. По его словам, удалось включить в сеть серьезные дополнительные объемы генерации.

Сыграли свою роль и внешние факторы: плюсовые температуры привели к снижению потребления, его стало легче покрыть имеющимися ресурсами.

Также помог импорт электроэнергии из стран Европы. Сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, что привело к сокращению импорта. Это хорошо, так как электроэнергия из Европы дороже украинской, отметил глава правления "Укрэнерго". Но в случае понижения температуры, роста потребления, влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен.

"То, что произошло, – это не случайность и не стечение обстоятельств, это следствие очень большой работы, которую проводили энергетики на протяжении последних недель и месяцев", – подчеркнул Кудрицкий.

В то же время ситуация еще далека от полной стабильности, отметил он. Есть риски ракетных обстрелов в будущем. Но поскольку уже завершается зима, время работает на украинскую энергосистему, сказал глава правления "Укрэнерго". Но если не будет новых масштабных разрушений, по его словам, ситуация будет оставаться стабильной.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины, энергосистема
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