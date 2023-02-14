Украинцы уже обменяли около 5 млн ламп на современные LED-лампы – Минэкономики

С начала программы 30 января украинцы обменяли около 5 млн ламп. Из них 2,2 млн энергосберегающих лампочек заказали через приложение "Дія", отмечается в сообщении.

О ходе правительственной программы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексей Соболев на брифинге в помещении Главпочтамта.

"Программа по обмену лампочек призвана снизить нагрузку на энергосистему Украины, которую постоянно пытается уничтожить враг. Сегодня мы фиксируем промежуточные результаты – украинцы обменяли почти 5 млн. ламп. Это хороший результат, ведь украинцы откликнулись на призыв правительства снизить потребление электроэнергии. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку энергетического фронта Украины, в частности Евросоюза, профинансировавшего закупку 35 млн LED-ламп. Также персональная благодарность – чрезвычайному и полномочному послу Франции в Украине Этьену де Понсене за то, что его страна отдельно профинансировала закупку еще 5 млн ламп", – заявил Соболев.