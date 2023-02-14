Украинцы уже обменяли около 5 млн ламп на современные LED-лампы – Минэкономики

С начала программы 30 января украинцы обменяли около 5 млн ламп. Из них 2,2 млн энергосберегающих лампочек заказали через приложение "Дія", отмечается в сообщении.
О ходе правительственной программы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексей Соболев на брифинге в помещении Главпочтамта.
"Программа по обмену лампочек призвана снизить нагрузку на энергосистему Украины, которую постоянно пытается уничтожить враг. Сегодня мы фиксируем промежуточные результаты – украинцы обменяли почти 5 млн. ламп. Это хороший результат, ведь украинцы откликнулись на призыв правительства снизить потребление электроэнергии. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку энергетического фронта Украины, в частности Евросоюза, профинансировавшего закупку 35 млн LED-ламп. Также персональная благодарность – чрезвычайному и полномочному послу Франции в Украине Этьену де Понсене за то, что его страна отдельно профинансировала закупку еще 5 млн ламп", – заявил Соболев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.
Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; написать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампы, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак. Для этого планируется реализовать программу по замене 50 млн. ламп накаливания на новые энергосберегающие лампы, которые должны существенно сократить потребление электроэнергии населением, пояснили в Минэкономики. Кампания предполагает охватить около 10 млн украинцев, каждый из которых может обменять по 5 LED-ламп в одни руки. В настоящее время правительство продолжает поиск доноров, которые обеспечили бы финансирование закупки еще 10 млн ламп.