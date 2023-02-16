В Украине не будут ограничивать потребление электроэнергии после ночной ракетной атаки оккупантов – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже пятые сутки подряд Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что потребление электроэнергии немного увеличилось по сравнению со вчерашним днем. Однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня также не прогнозируется.

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались. Но при росте потребления возможно применение отключений. В Днепропетровской области проводятся замеры фактического потребления.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Помимо этого, к активной работе там возвращается бизнес, что также приводит к росту потребления. В связи с этим, чтобы избежать перегрузки оборудования, применяются графики почасовых отключений.

В "Укрэнерго" также добавили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения в результате ракетных и дроновых атак российских оккупантов.