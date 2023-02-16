В Украине не будут ограничивать потребление электроэнергии после ночной ракетной атаки оккупантов – "Укрэнерго"

В компании отметили, что потребление электроэнергии немного увеличилось по сравнению со вчерашним днем. Однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня также не прогнозируется.
"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались. Но при росте потребления возможно применение отключений. В Днепропетровской области проводятся замеры фактического потребления.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Помимо этого, к активной работе там возвращается бизнес, что также приводит к росту потребления. В связи с этим, чтобы избежать перегрузки оборудования, применяются графики почасовых отключений.
В "Укрэнерго" также добавили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения в результате ракетных и дроновых атак российских оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.