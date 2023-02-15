Украина и Турция продолжат переговоры о плавучих электростанциях – Минэнерго

"Плавающие электростанции – это возможность обеспечения генерацией региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты", – заявил Галущенко.

В пресс-службе отметили, что украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, "уделив особое внимание безопасности плавучих электростанций и местам их расположения".

Турецкая компания Karpowership 27 января подписала меморандум с "Энергетической компанией Украины" о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт. В компании отметили, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств. Их могут разместить в портах Молдовы и Румынии, через эти страны будет идти подача электроэнергии в сети Украины.