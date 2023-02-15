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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Турция продолжат переговоры о плавучих электростанциях – Минэнерго

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Галущенко и Гюльдере встретились 15 февраля
Галущенко и Гюльдере встретились 15 февраля
Фото: mev.gov.ua

Украина и Турция продолжат переговоры о предоставлении плавучих электростанций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины по итогам переговоров министра Германа Галущенко с послом Турции в Украине Ахметом Гюльдере 15 февраля.

"Плавающие электростанции – это возможность обеспечения генерацией региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты", – заявил Галущенко.

В пресс-службе отметили, что украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, "уделив особое внимание безопасности плавучих электростанций и местам их расположения".

Турецкая компания Karpowership 27 января подписала меморандум с "Энергетической компанией Украины" о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.  В компании отметили, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии для 1 млн домохозяйств. Их могут разместить в портах Молдовы и Румынии, через эти страны будет идти подача электроэнергии в сети Украины.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и утратил смысл, энергосистема выстояла, заявила в феврале украинская разведка. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Турция, электричество, электроэнергия, война России против Украины, электростанция, Герман Галущенко
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