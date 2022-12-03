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Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции

Турецкая Karpowership и немецкая Siemens Energy предложили разместить свои плавучие электростанции на юге Украины
Турецкая Karpowership и немецкая Siemens Energy предложили разместить свои плавучие электростанции на юге Украины
Фото: EPA

Турецкая Karpowership и немецкая Siemens Energy предложили украинскому правительству решение, которое может ослабить отключение электроэнергии – заживить юг страны плавучими электростанциями. Однако правительство пока не спешит соглашаться на предложение, сообщает Forbes.

1 декабря член правления по коммерческим операциям турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези заявила, что компания ведет переговоры с одесскими властями и государственным "Укрэнерго" по поводу размещения возле Одессы трех плавучих электростанций мощностью 300 МВт. Для сравнения: суточное потребление Одесской области составляет 800–1400 МВт в зависимости от времени года.

Обсуждаются технические, коммерческие и вопросы безопасности, говорит Харези. Karpowership, по ее словам, может развернуть станции через три недели после достижения договоренностей.

Немецкая Siemens Energy в ноябре этого года также обратилась к правительству со своим предложением, свидетельствует презентация компании, имеющеяся в распоряжении Forbes. Siemens предлагает для размещения своих электростанций акватории возле Одессы, Николаева, Измаила. Подняться выше по реке Днепр не получится: мешают российские военные и мосты.

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150–300 МВт. Осадка барж – от 5 м. Последний проект компании – плавучая электростанция Estrella del Mar III мощностью 145 МВт в Доминиканской Республике.

"Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде писано, больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны", – говорит на условиях анонимности чиновник из правительства.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясняет неторопливость правительства тем, что украинское побережье заминировано, а в море – Черноморский флот РФ, существенно усложняющий реализацию этой идеи. Кроме того, это едва ли решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.

"Передать куда-то большой объем электроэнергии все равно не сможем, поскольку из-за ракетных обстрелов мы ограничены ближайшими двумя-тремя подстанциями", – отмечает он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, энергетика, Forbes, Укрэнерго, электроэнергия, Измаил, Siemens, электростанция, энергосистема
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