Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется – "Укрэнерго"

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне рабочего дня, но немного меньше, чем днем ранее.
"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.
Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались, однако при росте потребления возможно применение отключений. В Киеве и Черновицкой области проводятся замеры фактического потребления.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры по-прежнему есть сетевые ограничения.
Также в "Укрэнерго" отметили, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Несмотря на обстрел со стороны оккупантов, в "Укрэнерго" заявили, что не будут ограничивать потребление электроэнергии.
Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.