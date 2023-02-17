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Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется – "Укрэнерго"

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Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались
Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 17 февраля дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне рабочего дня, но немного меньше, чем днем ранее.

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались, однако при росте потребления возможно применение отключений. В Киеве и Черновицкой области проводятся замеры фактического потребления.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры по-прежнему есть сетевые ограничения.

Также в "Укрэнерго" отметили, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Контекст:

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Несмотря на обстрел со стороны оккупантов, в "Укрэнерго" заявили, что не будут ограничивать потребление электроэнергии.

Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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