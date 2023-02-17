Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется – "Укрэнерго"

Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне рабочего дня, но немного меньше, чем днем ранее.

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в областях на сегодняшний день не устанавливались, однако при росте потребления возможно применение отключений. В Киеве и Черновицкой области проводятся замеры фактического потребления.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры по-прежнему есть сетевые ограничения.

Также в "Укрэнерго" отметили, что из-за сетевых ограничений вчера потребление ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.