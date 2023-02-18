ДТЭК сообщил об экстренном отключении света в нескольких областях из-за ракетной атаки

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – говорится в сообщении.
О том, что российские оккупанты утром 18 февраля запустили по территории Украины ракеты из акватории Черного моря, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.