ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК сообщил об экстренном отключении света в нескольких областях из-за ракетной атаки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ДЭТК ограничивает подачу энергии во время обстрела
ДЭТК ограничивает подачу энергии во время обстрела
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Энергетики ДТЭК 18 февраля предупредили в Telegram о превентивном обесточивании нескольких регионов после сообщения о пуске российских ракет из акватории черного моря.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – говорится в сообщении.

Контекст:

О том, что российские оккупанты утром 18 февраля запустили по территории Украины ракеты из акватории Черного моря, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Теги: Киев, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с россиянином
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с россиянином
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (292283)
2
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (120191)
3
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (58961)
4
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (46883)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34566)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (29659)
7
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (28511)
8
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (24142)
 
 
 
 