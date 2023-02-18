ДТЭК сообщил об экстренном отключении света в нескольких областях из-за ракетной атаки

ДЭТК ограничивает подачу энергии во время обстрела Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – говорится в сообщении.