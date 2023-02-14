За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 90 тыс. семей

Энергетики восстанавливают сети, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС Фото: Група ДТЕК / Facebook

В частности, свет вернули для 41 тыс. семей в Донецкой и 49 тыс. семей Днепропетровской областей.

"Почти год энергетикам приходится в условиях постоянных обстрелов восстанавливать разрушенные из-за войны электросети. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже для 6,8 млн домохозяйств. Энергетики восстанавливают сети, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Наиболее критической ситуация остается в Одесской области, энергосистема которой чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля из строя вышла одна из основных подстанций НЭК "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

"9 февраля ситуацию удалось улучшить и запустить в Одесской области графики отключений в тестовом режиме. Пока они еще проходят тестирование. Мы собираем обратную связь клиентов и делаем все возможное, чтобы улучшить графики в соответствии с замечаниями наших клиентов", – отметили в компании.