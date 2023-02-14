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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 90 тыс. семей

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Энергетики восстанавливают сети, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Энергетики восстанавливают сети, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Фото: Група ДТЕК / Facebook

За прошедшую неделю, с 6-го по 12 февраля, энергетики ДТЭК вернули свет для почти 90 тыс. семей в 95 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, сообщили в компании.

В частности, свет вернули для 41 тыс. семей в Донецкой и 49 тыс. семей Днепропетровской областей.

"Почти год энергетикам приходится в условиях постоянных обстрелов восстанавливать разрушенные из-за войны электросети. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже для 6,8 млн домохозяйств. Энергетики восстанавливают сети, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Наиболее критической ситуация остается в Одесской области, энергосистема которой чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля из строя вышла одна из основных подстанций НЭК "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

"9 февраля ситуацию удалось улучшить и запустить в Одесской области графики отключений в тестовом режиме. Пока они еще проходят тестирование. Мы собираем обратную связь клиентов и делаем все возможное, чтобы улучшить графики в соответствии с замечаниями наших клиентов", – отметили в компании.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: Одесса, ГСЧС, Донецкая область, энергетика, Укрэнерго, Днепропетровская область, ДТЭК, Одесская область, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, ГЭС, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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