Россия запустила ракеты с Черного моря – Ким

Чиновники и военные предупреждают об очередной атаке России с моря Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

"Подтверждены пуски еще с Черного моря", – написал он.

Перед этим Ким сообщил о пролете над территорией Николаевской области двух объектов в направлении запада Украины.

Из района оккупированной Феодосии был зафиксирован пуск шести ракет "Калибр", сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"Они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", написал Мельник.

Он добавил, что часть Харьковской области обесточили из-за ракетной угрозы.

По данным ресурса alerts.in.ua, в большинстве областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога.

Скриншот: alerts.in.ua