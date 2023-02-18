Россия запустила ракеты с Черного моря – Ким

"Подтверждены пуски еще с Черного моря", – написал он.
Перед этим Ким сообщил о пролете над территорией Николаевской области двух объектов в направлении запада Украины.
Из района оккупированной Феодосии был зафиксирован пуск шести ракет "Калибр", сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
"Они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", написал Мельник.
Он добавил, что часть Харьковской области обесточили из-за ракетной угрозы.
По данным ресурса alerts.in.ua, в большинстве областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак она устроила с применением дронов-камикадзе.