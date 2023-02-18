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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия запустила ракеты с Черного моря – Ким

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Чиновники и военные предупреждают об очередной атаке России с моря
Чиновники и военные предупреждают об очередной атаке России с моря
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты утром 18 февраля запускают по территории Украины ракеты с акватории Черного моря. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Подтверждены пуски еще с Черного моря", – написал он.

Перед этим Ким сообщил о пролете над территорией Николаевской области двух объектов в направлении запада Украины.

Из района оккупированной Феодосии был зафиксирован пуск шести ракет "Калибр", сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"Они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", написал Мельник.

Он добавил, что часть Харьковской области обесточили из-за ракетной угрозы.

По данным ресурса alerts.in.ua, в большинстве областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога. 

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак она устроила с применением дронов-камикадзе.

Теги: Черное море, Феодосия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Сергей Мельник, Виталий Ким, воздушная тревога
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