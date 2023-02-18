Оккупанты за сутки обстреляли территорию Украины около сотни раз. Враг атакует в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

ВСУ отразили атаки оккупантов в двадцати населенных пунктах на востоке страны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Оккупанты совершили 29 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и город Херсон.

По данным Генштаба, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен", – говорится в сообщении.