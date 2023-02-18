ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли территорию Украины около сотни раз. Враг атакует в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ отразили атаки оккупантов в двадцати населенных пунктах на востоке страны
ВСУ отразили атаки оккупантов в двадцати населенных пунктах на востоке страны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки российская армия нанесла по территории Украины нанес 10 ракетных ударов. Об этом Генеральный штаб вооруженных сил Украины 18 февраля сообщил в Facebook.

Оккупанты совершили 29 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и город Херсон.

По данным Генштаба, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02j8nci4whRwpjz9vqjBLYVUjTbMSYfL2E82UUiPWLNcnkBazxRAVGmKRnqWmaJZhNl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля и с тех пор ведет ракетные обстрелы украинской территории.

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (225958)
2
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (118882)
3
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (57997)
4
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (42171)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34410)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (28170)
7
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (21343)
8
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (14271)
 
 
 
 