Украинская авиация нанесла шесть ударов по позициям оккупантов – Генштаб

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, составили около 141 260 военных, 3298 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".