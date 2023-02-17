Украинская авиация нанесла шесть ударов по позициям оккупантов – Генштаб

Авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов Фото: EPA

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.