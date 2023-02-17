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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла шесть ударов по позициям оккупантов – Генштаб

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Авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов
Авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов
Фото: EPA

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по позициям российских оккупантов 17 февраля. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027q6bgp2LfCkjEHkuc9HnTdMwoKG8BxJVsd7ikaWgaS9pvHDo3HtVjGvNHUuRMcdhl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, составили около 141 260 военных3298 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, война России против Украины, потери армии России
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