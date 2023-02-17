За время полномасштабной войны Россия потеряла более половины некоторых видов техники – Госдеп США

Нуланд: Интересно, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей он теряет Фото: ЕРА

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку которого приводит сайт Госдепа.

Нуланд отметила, что наступление РФ на востоке Украины "выглядит убого" и, отвечая на вопрос о возможных планах президента РФ Владимира Путина, сказала, что глава Кремля достаточно самонадеян, если верит, что он может победить Украину.

"Я никогда не любила делать одну вещь и не намерена начинать сейчас – это влезать в голову Владимира Путина. Это не то место, где я хочу быть. Я думаю, что мы видим, что он достаточно самонадеян, если верит, что он может победить Украину, что Украина – это Россия и что он будет продолжать. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей он теряет – более 200 тыс. россиян погибли в бою или были ранены в бою в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники и более 1 млн самых лучших и талантливых россиян покинули страну", – сказала она.

Среднестатистическому россиянину эта война не дала ничего, кроме смерти, разрушений, потери будущего, технологического и экономического потенциала, который мог быть получен в результате интеграции с Западом, считает Нуланд.

По ее словам, "интереснее всего то, сможет ли российский народ это выдержать и сможет ли российская армия вообще дать отпор", учитывая то, как идут бои в районе Бахмута.