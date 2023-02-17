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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время полномасштабной войны Россия потеряла более половины некоторых видов техники – Госдеп США

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Нуланд: Интересно, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей он теряет
Нуланд: Интересно, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей он теряет
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли или были ранены более 200 тыс. россиян, потери РФ в некоторых наименованиях военной техники – более половины.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку которого приводит сайт Госдепа.

Нуланд отметила, что наступление РФ на востоке Украины "выглядит убого" и, отвечая на вопрос о возможных планах президента РФ Владимира Путина, сказала, что глава Кремля достаточно самонадеян, если верит, что он может победить Украину. 

 никогда не любила делать одну вещь и не намерена начинать сейчас – это влезать в голову Владимира Путина. Это не то место, где я хочу быть. Я думаю, что мы видим, что он достаточно самонадеян, если верит, что он может победить Украину, что Украина – это Россия и что он будет продолжать. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей он теряет – более 200 тыс. россиян погибли в бою или были ранены в бою в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники и более 1 млн самых лучших и талантливых россиян покинули страну", – сказала она. 

Среднестатистическому россиянину эта война не дала ничего, кроме смерти, разрушений, потери будущего, технологического и экономического потенциала, который мог быть получен в результате интеграции с Западом, считает Нуланд. 

По ее словам, "интереснее всего то, сможет ли российский народ это выдержать и сможет ли российская армия вообще дать отпор", учитывая то, как идут бои в районе Бахмута.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 141 260 захватчиков3298 танков и тысячи единиц другой техники россиян.

Британская разведка потери РФ погибшими и ранеными оценивает в 175–200 тыс. человек, из которых от 40 до 60 тыс. – убитые. 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Виктория Нуланд, военная техника, война России против Украины, погибшие, потери армии России, потери
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