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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери России на войне в Украине могут достичь 200 тыс. убитыми и ранеными – британская разведка

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По данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 141 260 захватчиков
По данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 141 260 захватчиков
Фото: ЕРА

С начала войны Вооруженные силы Украины убили и ранили около 200 тыс. оккупантов из регулярной армии и частных военных компаний. Об этом говорится в сводке британской военной разведки, которую министерство обороны страны опубликовало 17 февраля в Twitter.

По ее данным, силы министерства обороны РФ и ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ЧВК "Вагнер" задействовала большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых достигает 50%.

Главной причиной большинства потерь оккупантов является артиллерия Вооруженных сил Украины, отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 141 260 захватчиков3298 танков и тысячи единиц другой техники россиян.

По данным газеты The New York Times на начало февраля, за время вторжения в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов

В последние недели количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличилось, в частности, в связи с нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте, говорится в отчете британской разведки 12 февраля.


Теги: Великобритания, раненые, армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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