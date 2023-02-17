Потери России на войне в Украине могут достичь 200 тыс. убитыми и ранеными – британская разведка

По данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 141 260 захватчиков Фото: ЕРА

По ее данным, силы министерства обороны РФ и ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ЧВК "Вагнер" задействовала большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых достигает 50%.

Главной причиной большинства потерь оккупантов является артиллерия Вооруженных сил Украины, отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 February 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/XHzsXcaPNB — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 17, 2023