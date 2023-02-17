В ВСУ заявили, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр

"Данные [о потерях российских войск] приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов, и большинство из них превращается в "200-х" [умерших]. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", – отметил он.

Дмитрашковский добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных военных.

Спикер в связи с этим подчеркнул, что потери российских оккупационных войск в Украине могут быть значительно выше, чем указано в официальных данных, которые публикуют ВСУ.