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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ заявили, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр

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Раненые оккупанты часто умирают на поле боя, не дождавшись эвакуации
Раненые оккупанты часто умирают на поле боя, не дождавшись эвакуации
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Российские военные фактически не эвакуируют своих раненых с поля боя, поэтому большинство из них умирает. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 16 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Данные [о потерях российских войск] приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов, и большинство из них превращается в "200-х" [умерших]. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", – отметил он.

Дмитрашковский добавил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных военных.

Спикер в связи с этим подчеркнул, что потери российских оккупационных войск в Украине могут быть значительно выше, чем указано в официальных данных, которые публикуют ВСУ.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля силы министерства обороны РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 141 260 российских оккупантов (800 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов.

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