ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обустроили госпиталь в Каланчаке и привезли туда 36 ликвидированных и 18 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты привезли в обустроенный военный госпиталь в Каланчаке Херсонской области ликвидированных и раненых военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 февраля.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027q6bgp2LfCkjEHkuc9HnTdMwoKG8BxJVsd7ikaWgaS9pvHDo3HtVjGvNHUuRMcdhl

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля силы министерства обороны РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 141 260 российских оккупантов (800 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, война России против Украины, Каланчак, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (116229)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (55728)
3
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (55699)
4
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (47097)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (33444)
6
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (29640)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (25196)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14140)
 
 
 
 