Войска РФ обустроили госпиталь в Каланчаке и привезли туда 36 ликвидированных и 18 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля силы министерства обороны РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 141 260 российских оккупантов (800 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов.