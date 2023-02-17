Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 9 тыс. семей в Донецкой области

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются 123 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных cил Украины", – сообщили в ДТЭК.

Контекст:

Ночью 16 февраля РФ совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Несмотря на обстрел со стороны оккупантов, в "Укрэнерго" заявили, что не будут ограничивать потребление электроэнергии.

Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.