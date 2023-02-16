НКРЭКУ намерена поддерживать сектор "зеленой" энергетики для финансовой стабилизации отрасли – Украинская ветроэнергетическая ассоциация

Во время своего выступления председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заверил, что комиссия прилагает усилия по урегулированию вопроса расчетов. По его словам, НКРЭКУ впервые за два года предусмотрела в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго" на 2023 год все расходы на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), имея в виду включение 20% стоимости товарной продукции ВИЭ, которые в предыдущие годы не закладывались в тариф.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что компания уже в начале года начала испытывать дефицит средств, что не позволит оплачивать услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ вовремя и в полном объеме.

"В целом проведенное совещание вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора ВИЭ. Производители из ВИЭ надеются, что НКРЭКУ будет реагировать на проблемы отрасли и будет решать их эффективно и профессионально", – подчеркивают в ассоциации.

УВЭА считает, что такие регулярные встречи только способствуют конструктивному и профессиональному выведению сектора ВИЭ из затяжного финансового кризиса.