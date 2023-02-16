НКРЭКУ намерена поддерживать сектор "зеленой" энергетики для финансовой стабилизации отрасли – Украинская ветроэнергетическая ассоциация

Во время своего выступления председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заверил, что комиссия прилагает усилия по урегулированию вопроса расчетов. По его словам, НКРЭКУ впервые за два года предусмотрела в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго" на 2023 год все расходы на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), имея в виду включение 20% стоимости товарной продукции ВИЭ, которые в предыдущие годы не закладывались в тариф.
В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что компания уже в начале года начала испытывать дефицит средств, что не позволит оплачивать услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ вовремя и в полном объеме.
"В целом проведенное совещание вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора ВИЭ. Производители из ВИЭ надеются, что НКРЭКУ будет реагировать на проблемы отрасли и будет решать их эффективно и профессионально", – подчеркивают в ассоциации.
УВЭА считает, что такие регулярные встречи только способствуют конструктивному и профессиональному выведению сектора ВИЭ из затяжного финансового кризиса.
Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный звявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".
Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.