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НКРЭКУ намерена поддерживать сектор "зеленой" энергетики для финансовой стабилизации отрасли – Украинская ветроэнергетическая ассоциация

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Совещание в НКРЭКУ вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора возобновляемой энергетики, отметили в Украинской ветроэнергетической ассоциации
Совещание в НКРЭКУ вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора возобновляемой энергетики, отметили в Украинской ветроэнергетической ассоциации
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует не допустить накопления долгов в секторе "зеленой" энергетики в 2023 году и решить проблему устаревших долгов, поскольку в условиях войны эта отрасль важна для поддержания энергобезопасности государства. Как сообщает в Facebook Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), такая поддержка была достигнута по результатам рабочего совещания 16 февраля руководства НКРЭКУ с представителями отраслевых ассоциаций ВИЭ.

Во время своего выступления председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заверил, что комиссия прилагает усилия по урегулированию вопроса расчетов. По его словам, НКРЭКУ впервые за два года предусмотрела в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго" на 2023 год все расходы на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), имея в виду включение 20% стоимости товарной продукции ВИЭ, которые в предыдущие годы не закладывались в тариф.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что компания уже в начале года начала испытывать дефицит средств, что не позволит оплачивать услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ вовремя и в полном объеме.

"В целом проведенное совещание вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора ВИЭ. Производители из ВИЭ надеются, что НКРЭКУ будет реагировать на проблемы отрасли и будет решать их эффективно и профессионально", – подчеркивают в ассоциации.

УВЭА считает, что такие регулярные встречи только способствуют конструктивному и профессиональному выведению сектора ВИЭ из затяжного финансового кризиса.

Контекст:

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный звявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".

Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация. 

Теги: энергетика, электричество, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, финансы, энергобезопасность, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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