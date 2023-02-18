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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ выпустила по Украине четыре "Калибра", два из них уничтожены – Воздушные силы ВСУ

Украинская ПВО сбила две ракеты
Украинская ПВО сбила две ракеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Утром 18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Две ракеты уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

"Угроза ракетных атак остается! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" – предупредили в ВС ВСУ.

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили о запуске оккупантами ракет из акватории Черного моря в сторону запада Украины. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты. 

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре. 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 18 февраля, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 871 крылатую ракету россиян.

Теги: Черное море, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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