РФ выпустила по Украине четыре "Калибра", два из них уничтожены – Воздушные силы ВСУ

Две ракеты уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

"Угроза ракетных атак остается! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" – предупредили в ВС ВСУ.

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили о запуске оккупантами ракет из акватории Черного моря в сторону запада Украины. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре.