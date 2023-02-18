РФ выпустила по Украине четыре "Калибра", два из них уничтожены – Воздушные силы ВСУ

Две ракеты уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.
"Угроза ракетных атак остается! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" – предупредили в ВС ВСУ.
В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили о запуске оккупантами ракет из акватории Черного моря в сторону запада Украины. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре.
По данным Генштаба ВСУ на 18 февраля, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 871 крылатую ракету россиян.